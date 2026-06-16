Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk can verdi

Karaman merkeze bağlı Kızık köyünde M.İ. idaresindeki otomobil dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK ÖLDÜ

Sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) kaza yerinde hayatını kaybederken kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.