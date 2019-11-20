Karaman'da iki grup arasında silahlı kavga

Karaman'ın Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde akşam saat 22.00 sıralarında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K. (47) av tüfeğinden çıkan saçmalarla ayaklarından, Ümit Ş. (35) ise bıçakla kafa kısmından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde tüfekten çıkan boş kovanlarda inceleme yaptı.