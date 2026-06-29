Karaman'da kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücünün sözleri gülümsetti

Karaman'ın Osmangazi Mahallesi'nde Nihat Uçkun idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı yara almadan atlatan 81 yaşındaki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi.

KAZAYI ANLATIŞI ÇEVREDEKİLERİ GÜLDÜRDÜ

Cep telefonuyla konuştuğu sırada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sürücü Uçkun, yan yatan aracını da kendi imkanlarıyla düzelttiğini ifade etti.

Yaşlı adamın kaza anını anlatması ise olay yerindekileri gülümsetti.

"BENDE BİR ŞEY YOK ŞÜKÜRLER OLSUN"

Kazaya karışan Nihat Uçkun, şu sözleri kullandı:

"Ben de bilemedim, süratli de değildim. Araba bir anda dönmeye başladı ve sonra yan yattı. Biz aracı kendimiz düzelttik. Biz şoför adamız. Biz de tansiyon anında yükselir, anında düşer. Bende bir şey yok, şükürler olsun."

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.