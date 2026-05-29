Karaman’da kuruyan baraj, yağışlarla birlikte tamamen doldu

Yurt genelinde kuruyan barajlar, bereketli yağışlar sayesinde tek tek canlanmaya devam ediyor.

Her gün barajlardan doluluk müjdeleri gelirken, yeni bir müjde de Karaman’dan geldi.

BARAJ TAMAMEN DOLDU

Ayrancı ilçesinde bulunan ve bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir öneme sahip olan Ayrancı Barajı tamamen doldu.

Bölgede etkili olan yağışlarla birlikte barajın taşma noktasına geldi.

YAĞIŞLAR BÖLGEYE BEREKET GETİRDİ

İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Nurettin Kanat, kurak geçen dönemin ardından gelen yağışların bölgeye bereket getirdiğini ifade etti.

"BU SENE BOLLUK BEREKET OLDU"

Ufak çaplı tarım işleriyle uğraştığını belirten Kanat, "Önceki yıllar yağışlar çok kısır geçti. Bu sene bolluk bereket oldu. Yağışlarımız bol. Mahsuller bol, meyveler fena değil. Baraj dolu gözüküyor. Bahçeler sulanıyor" diyerek barajdaki su seviyesinin tarımsal üretime olumlu yansıdığını dile getirdi.

Geçen yıl tamamen kuruduktan sonra bu yıl bereketli yağışlarla dolan baraj drone ile havadan görüntülendi.