Karaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Dün gece saat 23.30 sıralarında, Karaman'ın Siyahser Mahallesi 925. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, ev sahibi Ahmet Selçuk K., kiracısı Abdullah Şahin’in evine kontrol amaçlı geldiğinde kapının açık olduğunu gördü.

İçeri seslenmesine rağmen yanıt alamayan ev sahibi, evin içine girdiğinde Şahin’i yerde hareketsiz halde buldu. Durumun şüpheli olması üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede 66 yaşındaki Abdullah Şahin’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir dış müdahale izine rastlanıp rastlanmadığına ilişkin detaylı çalışma başlatıldı.

CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Şahin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOPSİ SÜRECİ BEKLENİYOR

Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağını belirtti. İlk bulguların ardından olayın doğal ölüm mü yoksa farklı bir nedene mi bağlı olduğuna ilişkin soruşturma genişletildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, mahallede de incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.