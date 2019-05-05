Kardeşi tüfekle vurdu: Ağabeyimi vurduğum için pişmanım

Karaman'ın Larende Mahallesi'nde 15 yaşındaki M.T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise M.T.'nin ağabeyi 35 yaşındaki Ramazan T.'nin evine tabancayla ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen M.T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T. ile yoldan geçen 2 kişi, vurularak yaralandı.

POLİS ZANLILARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken, silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti. Polis, havaya ateş ederek, M.T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren iki kişi, gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ramazan T.'nin, kardeşinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boğazına isabet etmesiyle yaralandığı belirlenirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Yoldan geçerken yaralanan iki kişi ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"DİĞERLERİNİN CANI CEHENNEME"

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve Murat A., bugün çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. M.T., gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusu üzerine ''Ağabeyimi vurduğum için pişmanım. Diğerlerinin canı cehenneme.” dedi.