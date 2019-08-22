Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen adliyede ifade verdi

Kars Belediye Eş Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yürütülen bir soruşturmada, Kars Adliyesi’nde talimatla ifade verdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE ÇAĞIRDILAR

Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım 2015’teki seçimde milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Talimatla ifadesi alınacak olan Bilgen, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Kars Adliyesi’ne gitti.

"KARS BELEDİYESİYLE İLGİSİ YOK"

Bilgen, soruşturmanın Kars Belediyesi'yle ilgisinin bulunmadığına vurgu yaparak, "Belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil, başka bir şey yok, sadece sosyal medya hesaplarında yapılmış paylaşımlarla ilgili. Belediyeyle ilgili bir durum yok, zamanlama itibarıyla bir çakışma oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs ayında talimatla ifade talebi vardı, şimdi ifadeye gelme imkanı bulduk. Bu durumun kayyım tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok." diye konuştu.

"SEÇİLMİŞ OLMAK SUÇ İŞLEME HAKKI TANIMAZ"

Van, Diyarbakır ve Mardin'e kayyım atanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bilgen, şunları kaydetti: "Seçilmiş olanların haklarında kesinleşmiş ve kanunun olağan dönemlerindeki tarif ettiği bir görevden alma süreci olmadığı müddetçe seçilenlerin iradelerinin dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sabit bir suç varsa seçilmiş olmak suç işleme hakkı tanımaz. 2015 yılında bir takım fiillerle ilgili, bu adaylar aday oldukları dönemde de bilinen fiilleri davranışlarıysa, bunlar da adaylık süreçlerinde bir engel oluşturmamışsa şu anda görev yapmaları bir engel olmaması gerekiyor. Türkiye'nin dış politikada kriz yaşadığı, özellikle Suriye'de kritik eşikten geçildiği dönemde toplumda kırılma, gerilim, provokasyonlara fırsat verecek zemin olmamalı."