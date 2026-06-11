Karşıyaka'da başkanlığa Yiğit Tusder seçildi
Başkanlığa tek listeyle gidilen Karşıyaka Spor Kulübü'nde yeni başkan Yiğit Tusder oldu.
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Yiğit Tusder, seçildi.
Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Aygün Cicibaş aday olmazken seçime Yiğit Tusder başkanlığında tek listeyle gidildi.
YENİ BAŞKAN YİĞİT TUSDER
Seçim öncesi konuşma yapan başkan Cicibaş, kendisine zor günlerde destek olan herkese teşekkür ederek, bundan sonra da kendisinin yeni seçilecek yönetimin destekçisi olacağını belirtti.
Gerçekleştirilen seçimle Tusder, başkanlığa seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)