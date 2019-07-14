taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Kars'ta aç kalan boz ayılar

Aç kalan çok sayıda boz ayı ilçe merkezine yakın yerde yiyecek aramaya koyuldu.

AA | 14.07.2019 - 19:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren boz ayılar yiyecek arayışları sırasında görüntülendi.

Sarıçam ormanları arasından çıkarak Erzurum-Kars kara yolundan karşıya geçen 20 boz ayı, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan çöplükte beslenirken görüntülendi.

Bazı amatör ve doğa fotoğrafçıları da boz ayıların karanlık çökmeden çöplüğe doğru yolcuğunu ve burada toplu haldeki fotoğraf ve görüntüsünü çekmeye çalıştı.

“5 İLE 20 TANE BOZAYI BİR ARADA GÖRÜLEBİLİYOR”

Amatör fotoğrafçı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış’ın sarıçam ormanlarının bir çok yaban hayatına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu nadir görülen yaban hayatını fotoğraflamaya çalıştıklarını ifade eden Koçaş, şöyle konuştu: “Bu Türkiye’nin başka bir yerinde gözlemlenemeyecek bir şey. Göç etmeyen bazı boz ayılar akşam saatlerinde ve gece vakti bu çöplüğe gelerek besleniyorlar. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak görüntü alıyoruz, fotoğraflarını çekiyoruz. Boz ayılar gündüzleri pek görünmüyorlar ama akşam gün batımından sonra bu çöplüğe geliyorlar. Yerine göre 5 ile 20 tane bozayı bir arada görülebiliyor.”

Koçaş, yaban hayatına meraklı olan fotoğraf sanatçılarını da ilçeye davet etti.

Kars'ta aç kalan boz ayılar

Kars'ta aç kalan boz ayılar

Kars'ta aç kalan boz ayılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

53
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

260
Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

205
Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

132
KPSS sınavına girenlerin telaşı

KPSS sınavına girenlerin telaşı

161
Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

Enes Ünal takımının ABD kampına katılamadı

67
Memurlar zam teklifini bekliyor

Memurlar zam teklifini bekliyor

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir