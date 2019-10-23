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Kars’ta korkutan yangın

İlde asfalt zift depolama silosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

İHA | 23.10.2019 - 18:42..
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Kars Hafızpaşa Mahallesi’nde bulunan tren yolu üzerinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 asfalt depolama silosundan birisinde asfalt yapımında kullanılan zift kalıntısının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangının diğer depolara sıçramasını engel oldu. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, önce yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışması başlattı.

YARIM SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık yarım saat süren yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.
Öte yandan itfaiye ekiplerince söndürülen asfalt zift depolama silosunun kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars’ta korkutan yangın -1

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