Kars'ta tarihi tabyalar yok oluyor: Hayvan barınağına dönüştü

Kars’ta Osmanlı-Rus savaşları döneminden kalan ve kentin savunma tarihinde kritik rol üstlenen tabyalar, yıllardır süren ihmal nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kent genelinde bulunan 46 tabyanın büyük bölümünün bakımsızlık nedeniyle harap hale geldiği belirtiliyor.

TARİHİ TABYALARDA BAKIMSIZLIK DERİNLEŞİYOR

“Tabyalar Şehri” olarak anılan Kars’ta, geçmişte sınır savunmasının önemli noktalarını oluşturan yapılar bugün kaderine terk edilmiş durumda. Birçok tabyada duvarların çöktüğü, giriş kısımlarının tahrip olduğu ve yapı bütünlüğünün ciddi şekilde bozulduğu gözlemleniyor.

Uzmanlar, bu yapıların korunmaması halinde geri dönüşü olmayan bir tahribatın yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

BAZI TABYALAR HAYVAN BARINAĞI OLDU

Tarihi dokunun zarar gördüğü tabyaların bir kısmı ise çobanlar tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barınağı olarak kullanılıyor. Yapıların iç bölümlerinde hayvanların barındırılması, tarihi eserlerin daha da yıpranmasına neden oluyor.

Bu durum, hem kültürel mirasın korunması hem de yapıların geleceği açısından endişe yaratıyor.

TURİZM POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLEMİYOR

Kars’ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan tabyaların restore edilmesi halinde bölgenin turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Ancak mevcut haliyle yapılar, ziyaret edilemez durumda bulunuyor.

VATANDAŞLARDAN RESTORASYON ÇAĞRISI

Bölge halkı, yıllardır atıl durumda bırakılan tabyaların korunması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Vatandaşlar, tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak kapsamlı bir restorasyon projesi talep ediyor.

TARİH SESSİZCE YOK OLUYOR

Bir zamanlar Kars’ın savunmasında stratejik görev üstlenen tabyalar, bugün sessiz bir çöküş süreci yaşıyor. Tarihi mirasın korunup korunamayacağı ise belirsizliğini korurken, bölgedeki yapılar adeta zamana karşı direniyor.