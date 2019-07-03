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Kars’ta TOKİ konutları yükseliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kars’ta ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor.

İHA | 03.07.2019 - 15:47..
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Atatürk ve Bayrampaşa mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında 366 konut inşa edilecek. İnşa edilecek konutlarla birlikte ayrıca cami, taziye evi, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesi de yapılacak.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK

Bayrampaşa Mahallesi’nde yapılan konutlar yükselmeye de başladı. Konutların önümüzdeki yıl tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin+2 ve zemin+3 olacak konutların 91’i 2+1, 114’ü 3+1, 161’i ise 4+1 planda yapılacak. Kentsel dönüşümde, gecekondu dönüşüm alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla çalışan TOKİ, hak sahibi vatandaşların mağdur olmaması için de ayrıca kira yardımı yapıyor. Kars Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında da 122 hak sahibine 550 kira yardımı yapıldığı öğrenildi.

Kars’ta TOKİ konutları yükseliyor

"YERLEŞİM ALANLARINI YENİLİYOR"

TOKİ yetkililerinden yapılan açıklamada, “Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm anlayışıyla hareket eden TOKİ, kentsel dönüşümle sadece binalar yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmiyor. Dönüşüm alanlarında çevre düzenlemeleri ve donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt veren TOKİ, 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşim alanlarını yeniliyor.” denildi.

Kars’ta TOKİ konutları yükseliyor

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