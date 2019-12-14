Kars'ta tren kazası: 3 ölü 3 yaralı

Kars'ın Karaçayır köyünde, yük taşıyan DE 33 007 sayılı yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 36 EZ 255 plakalı otomobil ile çarpıştı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölge de güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri otomobilde sıkışan vatandaşların, cansız bedenini sıkıştıkları yerden çıkardı.





3 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada otomobilde bulunan, M.G., N.G. ve E.G. hayatını kaybetti.

Kazadan dolayı tren yolu ulaşıma kapanırken, bölgede yapılan incelemenin ardından olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





TREN YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra tren yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazadan dolayı Kars Tren Garı’nda bekletilen Doğu Ekspresi’de seferi de gecikmeli yapıldı.



