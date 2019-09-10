Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 4 kişilik bir grup, Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarının ardından dışarı çıkarak cadde üzerinde beklemeye başladı.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ ATEŞ AÇTI

Motosikletle olay yerine gelen iki kişi, silahlarını çekerek grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçmaya başladı. O sırada polis de motosikletle kaçan şahısların üzerine ateş açtı.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı otoparkında silahlı kavga ViDEO

1 KİŞİ YARALANDI

Motosiklet selesinin arkasında oturan şahıs bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü, diğer şahıs ise kaçmaya devam etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra diğer saldırgan da polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, polisin saldırganı yakalama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde polis, saldırgan şahsı yakalayarak yere yatırıyor ve kelepçeleyerek gözaltına alıyor.