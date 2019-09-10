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Kartal Anadolu Adalet Sarayı otoparkında silahlı kavga

Otopark dışına motosikletle gelen iki kişi, duruşma bekleyen bir grubun üzerine silahla ateş açtı, 1 kişi yaralandı.

İHA | 10.09.2019 - 13:12..
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Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde 4 kişilik bir grup, Anadolu 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarının ardından dışarı çıkarak cadde üzerinde beklemeye başladı.

MOTOSİKLETLİ 2 KİŞİ ATEŞ AÇTI

Motosikletle olay yerine gelen iki kişi, silahlarını çekerek grubun üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçmaya başladı. O sırada polis de motosikletle kaçan şahısların üzerine ateş açtı.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı otoparkında silahlı kavga ViDEO

Kartal Anadolu Adalet Sarayı otoparkında silahlı kavga

1 KİŞİ YARALANDI

Motosiklet selesinin arkasında oturan şahıs bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü, diğer şahıs ise kaçmaya devam etti. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı otoparkında silahlı kavga

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra diğer saldırgan da polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, polisin saldırganı yakalama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde polis, saldırgan şahsı yakalayarak yere yatırıyor ve kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

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