Kartal'da çöken binayla ilgili 16 belediye çalışanına soruşturma

Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olayda yeni soruşturmalar gündemde.

16 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK BELİRLENDİ

Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

1998 sonrasında ilgili birimde görev yapanlar hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Bunun üzerine savcılık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi yazarak, belediyenin kontrol etme yükümlülüğünün her zaman olduğunu, binanın çökmesinde herkesin sorumluluğu ve denetleme görevinin bulunduğunu belirtti.

2 KAÇAK KAT BELİRTİLDİ ANCAK İŞLEM YAPILMADI

Dilekçede, 2001 yılında belediyenin müteahhide yazı gönderdiği kaydedilerek yazıda, bölgenin zemin yapısının zayıf olduğu, 2 kaçak kat yapıldığının belirtildiği ancak işlem yapılmadığı vurgulandı. 1998 yılından binanın yıkıldığı tarihe kadar belediyenin ilgili biriminde çalışan kişiler hakkında soruşturma izni talep edildi.

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'ndan gelen yazıya göre, tüm şüphelilerin belirlenip soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.