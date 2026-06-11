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Kasımpaşa, Kenan Kurtovic'i transfer etti

Kasımpaşa, genç Sloven futbolcu Kenan Kurtovic'i renklerine bağladığını açıkladı.

AA AA
Kasımpaşa, Kenan Kurtovic'i transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Slovenya ekibi NS Mura'da forma giyen 19 yaşındaki santrfor Kenan Kurtovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sloven oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

MURA'DA KİRALIK OYNAYACAK

Anlaşma kapsamında Kenan Kurtovic, 2026-2027 sezonunu NS Mura'da kiralık olarak geçirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)