Kasımpaşa, Matei Ilie'yi renklerine bağladı
Kasımpaşa Kulübü, Cluj forması giyen Rumen savunma oyuncusu Matei Ilie'yi transfer ettiğini duyurdu.
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Matei Ilie'yi kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "CFR Cluj forması giyen Matei Ilie, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Matei Ilie'ye 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İKİ KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Ilie, geçen sezon Cluj formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta 3 gol kaydetti.
Genç futbolcu, Romanya Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)