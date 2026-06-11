Kastamonu'da arkadaşlarıyla denize giren genç boğuldu

Kastamonu'da acı ölüm..

Abana ilçesi Hacıveli mevkisinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte denize giren 25 yaşındaki Hasan Gözütok, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, Gözütok’u sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi yapılan Gözütok, Abana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Gözütok, hayatını kaybetti.

Hasan Gözütok’un Sivas nüfusuna kayıtlı olduğu ve inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.