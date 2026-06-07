Kastamonu'da denizde 10 dakikalık kabarma paniğe neden oldu

Kastamonu’nun Karadeniz kıyısındaki Cide ilçesi liman bölgesinde, karadan yaklaşık 15 metre açıkta bulunan deniz yüzeyinde aniden yukarı doğru kabarma meydana geldi.

Balık tutan vatandaşlar, suyun bir anda yükseldiğini ve kısa süre sonra geri çekilerek yeniden kabardığını ifade etti. Görgü tanıkları, su hareketinin zaman zaman girdap benzeri bir görüntü oluşturduğunu da belirtti.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI, İHBAR YAPILDI

Denizde yaşanan olağan dışı hareketlilik çevrede bulunan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Kısa süre içinde olayın büyümesi üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler liman çevresinde inceleme yaparak vatandaşlardan bilgi aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ekiplerin bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

"BİR ANDA PATLAMA GİBİ SES GELDİ"

Olay anına tanıklık eden vatandaşlardan Fikret Gül, denizdeki hareketliliğin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirtti. Gül, suyun önce kabardığını, ardından çekilip tekrar yükseldiğini ve sonrasında patlama benzeri bir ses duyduklarını ifade etti.

"KÖTÜ KOKU YAYILDI" İDDİASI

Bölgede bulunan Ahmet Yıldız ise deniz yüzeyindeki kabarmayla birlikte kötü bir koku yayıldığını öne sürdü. Yıldız, uzun yıllardır bölgede bulunduğunu ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

CEP TELEFONLARIYLA KAYDA ALINDI

Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde deniz yüzeyindeki ani kabarma ve suyun hareketli yapısı dikkat çekti.

Bir diğer görgü tanığı Erdi Gökağaç ise denizin altında koyu renkli bir kabarıklığın yukarı doğru çıktığını ve yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybettiğini ifade etti.

"SIKIŞAN GAZIN PATLAMASI OLABİLİR"

İbrahim Yiğit isimli vatandaş, yaşanan durumun doğal bir olay olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, bölgede denize giren çok sayıda insan bulunduğuna dikkat çekti.

KOOPERATİF BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: DOĞAL SÜREÇ OLABİLİR

Cide Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kazım Yılmaz ise olayın bölgede zaman zaman görülebilen doğal bir süreç olabileceğini ifade etti.

Yılmaz, derelerden gelen atıkların liman bölgesinde birikmesi, su akıntıları ve gaz oluşumlarının bu tür kabarmalara neden olabileceğini belirterek, bunun özellikle fırtına öncesi dönemlerde daha sık görülebildiğini söyledi.

SAHİL GÜVENLİK İNCELEME YAPTI

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, ancak durumun takip edildiği öğrenildi.