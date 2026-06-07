Bursa'da enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyorlar

Bursa’da enginar üretiminin artmasıyla birlikte sezonluk iş kolu haline gelen enginar soyuculuğu yeniden gündeme geldi. Özellikle Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde çalışan ustalar, sezon boyunca aralıksız şekilde çalışarak üreticilere hizmet veriyor.

Enginarın tarladan sofraya uzanan yolculuğunda en zahmetli aşamalardan biri olan soyum işlemi, büyük bir dikkat ve el becerisi gerektiriyor.

GÜNDE BİN ENGİNAR TEMİZLİYORLAR

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, mesleğin hem zor hem de kazançlı olduğunu belirtiyor. Sezonun başlamasıyla birlikte yoğun çalışmaya başladıklarını söyleyen Nizamsever, günde ortalama bin enginar soyduğunu ifade ediyor.

Soyum ücretlerinin enginarın durumuna ve iş yoğunluğuna göre değiştiğini belirten ustalar, tek bir enginarın temizlenmesinde dahi ciddi bir emek harcandığını vurguluyor.

AYLIK GELİR 240 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

Enginar soyumunda çalışan ustalar, günlük yoğun tempoyla birlikte önemli gelir elde ediyor. Yapılan hesaplamalara göre günde bin adet enginar temizleyen bir usta, sezon boyunca aylık yaklaşık 240 bin liraya kadar kazanç sağlayabiliyor.

Bu yüksek gelir, işin cazibesini artırsa da yoğun fiziksel efor nedeniyle meslek her geçen yıl daha az kişi tarafından tercih ediliyor.

“HER ENGİNARDA 40 HAREKET YAPIYORUZ”

İşin dışarıdan kolay göründüğünü ancak oldukça yorucu olduğunu belirten İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun ciddi bir ustalık gerektirdiğini ifade ediyor.

Her bir enginarın temizlenmesi sırasında el ve bilek hareketlerinin defalarca tekrarlandığını söyleyen Nizamsever, bir enginar için yaklaşık 40 farklı dönüş hareketi yaptıklarını belirtiyor. Sezonun yaklaşık üç ay sürdüğünü ve bu süre boyunca neredeyse aralıksız çalıştıklarını dile getiriyor.

BURSA, ENGİNAR ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’NİN ZİRVESİNDE

Bursa, Türkiye’de enginar üretiminde İzmir’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Özellikle Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçeleri üretimin merkezini oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre kentte binlerce dekar alanda yapılan üretim, on binlerce ton enginarı piyasaya sunuyor. Bu yüksek üretim hacmi, hem tarım sektörünü hem de işleme süreçlerinde çalışan ustaları doğrudan etkiliyor.

ZOR AMA KAZANÇLI BİR MESLEK

Enginar soyuculuğu, yüksek gelir potansiyeline rağmen yoğun el emeği, dikkat ve dayanıklılık gerektiren bir iş olarak öne çıkıyor. Sezonluk çalışmaya rağmen kazanç seviyesinin yüksek olması, bu mesleği özel kılan en önemli unsurlar arasında yer alıyor.