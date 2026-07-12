Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Cide ilçesinde otomobilin denize uçması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kaan Taşkıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak denize uçtu.
Kazada Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Taşkıran'ın cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)