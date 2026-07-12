Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kaan Taşkıran yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak denize uçtu.

Kazada Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Taşkıran'ın cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.