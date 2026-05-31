Kastamonu'da duvardan seken kurşun ağır yaraladı

Kastamonu'da havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunun duvardan sekerek kafasına isabet ettiği kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Ağaçbükü köyünde evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açan K.Ö.'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yoldan geçen M.D.'nin (45) kafasına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan M.D., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri K.Ö. ile tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T.'yi (55) gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)