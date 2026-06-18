Kastamonu'da jimnastik salonuna yıldırım düştü: Çıkan yangın görüntülendi

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi’nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisiyle tesisin çatısında ve üst örtüsünde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, jimnastik salonunun büyük bölümünü sardı.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE HABER VERDİ

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının bitişikteki yapılara sıçramadan engellenmesi olası daha büyük bir felaketi önledi.

TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası jimnastik salonunda ciddi hasar oluştu. Yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği, soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin hasar tespitine başladığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yıldırım düşmesi olduğunu değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YILDIRIM ANI KAMERADA

Olayın en dikkat çeken anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıldırımın doğrudan jimnastik salonuna isabet ettiği ve kısa süre içinde yapının alev aldığı anlar net şekilde görüldü.

Yıldırımın ardından çatıda bulunan çadır benzeri kaplamanın tutuşmasıyla yangının hızla yayıldığı da görüntülere yansıdı. Kayıtlar, olayın şiddetini gözler önüne serdi.