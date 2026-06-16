Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 13 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 8-15 Haziran tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucu kaçak kazı yapılmasına karışan 13 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda 20 adet sikke, 9 adet eski madeni para, 6 adet tarihi obje, 7 adet cumhuriyet altını ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca ilgili şahıslardan ele geçirilenler arasında 1 adet ekskavatör, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 58 bin 605 Türk Lirası ve 4 bin 535 dolar da bulundu.

Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.