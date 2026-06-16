Kastamonu'da kaçak kazı operasyonu: 13 gözaltı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 adet sikke, 9 adet eski madeni para, 6 adet tarihi obje ele geçirildi.
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 8-15 Haziran tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışma sonucu kaçak kazı yapılmasına karışan 13 şüpheli tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda 20 adet sikke, 9 adet eski madeni para, 6 adet tarihi obje, 7 adet cumhuriyet altını ele geçirildi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca ilgili şahıslardan ele geçirilenler arasında 1 adet ekskavatör, 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 58 bin 605 Türk Lirası ve 4 bin 535 dolar da bulundu.
Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)