Kastamonu'da metruk binada ceset bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde metruk binaları kontrol eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kasaba Mahallesi'ndeki metruk binada erkek cesedine rastladı.

Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmada ölen kişinin 55 yaşındaki Mevlüt Kabuk olduğunu tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından Kabuk'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kabuk'un yaklaşık 5 gün önce vefat ettiği değerlendirilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.