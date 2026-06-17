Kastamonu’da salep hasadı: Kilosu 13 bin lirayı buluyor

Kastamonu’da tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan salep üretimi artarak devam ediyor. Doğadan toplanması yasak olan ve kontrollü üretimle tarlalarda yetiştirilen salep, hem yüksek ekonomik değeri hem de zorlu üretim süreciyle dikkat çekiyor. İl genelinde 25 dekarlık alanda yapılan üretimde hasat dönemi başladı.

YASAKLI DOĞA ÜRÜNÜ TARLADA ÜRETİLİYOR

Endemik türler arasında yer alan salep, doğadan kontrolsüz şekilde toplanmasının yasak olması nedeniyle artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği projelerle üretim alanlarına taşındı.

“Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği” projesi kapsamında Kastamonu’da kurulan üretim sahalarında, 47 üretici kontrollü şekilde salep yetiştiriyor.

KİLOSU 13 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Hasadı başlayan ürün, hem iç piyasada hem de endüstriyel kullanım alanlarında yüksek talep görüyor. Kurutulmuş salebin kilogram fiyatının 13 bin TL’ye kadar alıcı bulduğu, yaş ürünün ise 2 ila 3 bin TL bandında satıldığı belirtiliyor.

Salep; özellikle dondurma üretimi, ilaç sanayi ve çeşitli gıda ürünlerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

ÜRETİMDE HEDEF VERİMİ ARTIRMAK

Kastamonu’nun Kayı köyünde üretim yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, bu yıl hasadın verimli geçtiğini ancak üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğdu, mevcut üretim alanlarını genişletmek ve salep yetiştiriciliğini bölgede yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

YAĞIŞLAR VERİMİ ETKİLEDİ

Üreticiler, son yıllarda yaşanan kuraklık ve düzensiz yağışların verim üzerinde etkili olduğunu ifade ederken, bu yıl artan yağışların üretimi olumlu yönde etkilediği kaydedildi.

Salep bitkisinin suyu seven ancak aşırı su birikimini sevmeyen hassas bir yapıya sahip olduğu, bu nedenle üretim alanlarında özel drenaj sistemleri kullanıldığı aktarıldı.

BİR DÖNÜMDEN 400 KİLO HEDEFİ

Üreticiler, mevcut koşullarda bir dönüm araziden 200 ila 250 kilogram arasında ürün elde ettiklerini, hedeflerinin ise bu verimi 400 kilograma çıkarmak olduğunu ifade ediyor.

Elde edilen ürünün bir kısmının yeniden tohumluk olarak kullanıldığı ve üretim alanlarının bu yöntemle kademeli olarak genişletildiği belirtildi.

KONTROLLÜ VE BELGELİ ÜRETİM YAPILIYOR

Salebin doğadan toplanmasının kesin olarak yasak olduğuna dikkat çekilirken, üretimin tamamen devlet denetiminde ve faturalı şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Yetkililer, kontrolsüz toplamanın doğadaki salep popülasyonunu ciddi şekilde tehdit ettiğini, bu nedenle tarla üretiminin teşvik edildiğini ifade ediyor.