Kastamonu’da sarmısak 17 TL'den satıldı

Dünyada en iyi şartlarda Kastamonu Taşköprü'de üretilen ve bölge halkının beyaz altın olarak nitelendirdiği Taşköprü sarmısağı, bu hafta ilçede kurulan sarmısak pazarında kilosu 17 TL'den alıcı buldu.

HASTALIK ŞİFASI

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen sarmısağın satış sezonu başladı.

Sarmısak, yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti olarak hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketilmeye devam ediliyor.

İçeriğinde manganez, B1, B6, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor, bakır ve özellikle sadece Taşköprü sarmısağında bulunan selenyum oranıyla kolesterol, tansiyon, kalp rahatsızlığı ve daha birçok hastalığın şifası için kullanılıyor.

SEZON MAHSULLERİ BAŞLADI

İnsan sağlığına faydalarının yanı sıra yemeklerin lezzetine lezzet katan sarmısağın, yeni sezon mahsulleri tezgahlardaki yerini aldı.

Ana vatanı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi olan sarmısağın, yemek kültüründe de önemli bir yeri var.

"BU YIL HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞACAK"

Taşköprülü Sarmısak Tüccarı Fahrettin Tomar, Taşköprü sarmısağının bu yıl hak ettiği değere ulaşacağını söyledi.

Tomar, "Bugün kurulan Taşköprü Sarmısak Pazarı'nda küçük diye tabir ettiğimiz sarmısak 6 TL'den, orta diye tabir ettiğimiz sarımsak 8-10 TL'den, duble diye tabir ettiğimiz iri sarmısak ise 15-17 TL'den alıcı buldu. Bugün pazara getirilen sarmısakların büyük çoğunluğu satıldı. Üreticimiz hem fiyatlardan hem de sarmısağın satışından oldukça memnun, ilerleyen günlerde satışların daha da artacağını umut ediyorum." dedi.