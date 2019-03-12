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Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

Yerli üretim olan Altay tankından almak için Katar'la imzalar atıldı. Buna göre Katar, Türkiye'den 100 adet Altay tankı alacak.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 08:45..
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Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi meyvelerini de veriyor. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları yurt içindeki kaynaklardan karşılanırken, ihracat da her geçen gün artıyor.

100 TANK İÇİN İMZALAR ATILDI

İyi ilişkilere sahip olduğumuz ve Türkiye'nin askeri birliğinin de bulunduğu Katar, Altay tankı için sipariş verdi.

Katar ile Türkiye arasında 100 adet Altay tankı alımı için imzalar atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Katar'a ilk etapta 40 adet tank teslim edilecek.

Milli tank Altay şimdi çok daha güçlü VİDEO

Katar, 100 adet Altay tankı siparişi verdi

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