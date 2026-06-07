Kavurucu sıcaklar ülkeyi sarmaya başladı: Yüksek değerler ölçülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde yaz sıcakları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Özellikle iç ve güney bölgelerde 35-38 dereceye varan yüksek sıcaklıklar beklenirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu riski de gündemde.

SICAK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Bugün hava sıcaklıkları genel olarak yüksek seyrediyor.

Güneydoğu, Ege ve Akdeniz'de 35-38 derecelik değerler ölçülüyor.

İç Anadolu'da da 32-34 derece civarında sıcaklıklar hakim.

Doğu Karadeniz ve bazı iç kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar görülebiliyor.

YÜKSEK DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi günü Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'de 34-37 derecelik sıcaklar bekleniyor.

İç kesimlerde de 30-33 derece aralığında sıcaklık değerleri görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağı öngörülüyor.

KAVURUCU SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Salı günü hava sıcaklıklarında hafif bir dalgalanma gözleniyor.

Güney ve iç bölgelerde 35-38 dereceye ulaşan sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

Kuzeybatı kesimlerde biraz daha ılıman, 27-30 derecelik değerler bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanaklar etkili olabileceği değerlendiriliyor.

TERMOMETRELER ÇATLAYACAK

Çarşamba günü sıcaklıkların zirve yaptığı günlerden biri olması bekleniyor.

İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'de birçok noktada 35-37 derecelik değerler öngörülüyor.

Doğu bölgelerde de 30-34 derece arası sıcaklıkların hakim olacağı tahmin ediliyor.

SICAK DEVAM EDİYOR

Perşembe günü de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güney ve iç kesimlerde 34-38 derece sıcaklıklar ölçüleceği öngörülüyor.

Yağışlı havanın ise daha çok kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERi:

7 Haziran Pazar:

8 Haziran Pazartesi:

9 Haziran Salı:

10 Haziran Çarşamba:

11 Haziran Perşembe: