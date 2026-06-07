Bursa'da aralarında husumet bulunan ağabey ve kardeşi birbirini bıçakladı
Osmangazi ilçesinde daha önce aralarında tartışma geçen Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşler, birbirlerini bıçakladı. Yaralı kardeşlerden Özcan Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Bursa sokaklarında dehşet anları yaşandı.
Ağabey ve kardeşi arasında geçen o anlar, Osmangazi ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıdı.
AĞABEY VE KARDEŞİ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI
Aralarında daha önceden husumet bulunan Özcan Kaya ile Burak Kaya, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile kardeşler birbirini bıçakla yaraladı.
YARALI KARDEŞLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)