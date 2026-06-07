Fenerbahçe'de seçim yarışı sürüyor

Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor...

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi bugün yapılacak.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin başkan adayı olduğu kongrede 44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunuyor.

OYLAMA HEYECANI YAŞANACAK

Üyeler, Chobani Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi’nin arsasında kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

Dün başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım seçimden önce son konuşmalarını da yaptı.

SAFİ, 3 İSMİ AÇIKLADI

Safi ve Yıldırım dün yaptıkları açıklamalarda iddia mesajlar vermişti.

Greenwood, Suarez ve Merih Demiral transferlerini açıklayan Safi, "Sadece Fenerbahçe'me hizmet için yola çıkmaya karar verdim. İyi ki de vermişim. Çok güzel insanlar tanıdım. Hep aynı şeyi hissettim. Fenerbahçe taraftarını bu dertlerden kurtarmaya geliyoruz. Ben inandım, sizler de inanın. Göreceksiniz, Pazar akşamından itibaren Fenerbahçelinin her derdine çözüm olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"FUTBOLCU İSMİ SAYARAK İTİBAR KAZANILMAZ"

Safi'nin ardından konuşma yapan Aziz Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

“"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Tepki gösterdiğiniz insanlar 6-0'ı yaptı burada. 4-0'ları burada yaptı. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. Size gülüyorum. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmaya çalışmak bize yakışmaz."”