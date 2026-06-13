Kaymakamlık açıkladı: İstanbul'un bir ilçesinde denize girmek yasaklandı

Hafta sonunu Karadeniz kıyılarında geçirmeyi planlayan vatandaşlara Beykoz Kaymakamlığı’ndan önemli bir uyarı geldi.

Bölgedeki sahil şeridinde beklenen yüksek dalga boyu, can güvenliğini tehlikeye atma riski taşıdığı için yetkililer harekete geçti.

1 Gün Süreyle Yasak

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçenin Karadeniz’e kıyısı olan tüm noktalarında tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi, 1 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır.”