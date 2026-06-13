Kayseri’de aracın bagajından 4 bin 458 adet uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında denetimler gerçekleştiriliyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

4 BİNDEN FAZLA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri-Sivas Karayolu’nda durdurulan bir aracın bagajından 4 bin 458 adet ‘uyuşturucu ve uyarıcı hap’ ele geçirildi.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayla ilgili araçta bulunan, O.E., M.T. (20) ve K.P. gözaltına alındı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.