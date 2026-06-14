Kayseri'de çocuklar arası bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki parkta K.Y. (16), M.Y. (16) ve A.D. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., yanında bulunan bıçakla K.Y.'yi bacağından yaraladı, M.Y. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ÇOCUK YAKALANDI

Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralı çocukları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavga sonrası kaçan A.D., kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.