Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına saldırdı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
N.Ö., kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi saldırmak için harekete geçti.
KAVGAYI POLİS EKİPLERİ AYIRDI
N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu.
N.Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakalanan şüpheli çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.