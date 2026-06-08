Kayseri'de döner bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Kayseri'de lokantaya gelen şüphelinin döner bıçağıyla yaraladığı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki lokantaya gelen H.E. (18) ile iş yeri sahibi A.A. (23) ve çalışan A.A. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.E., döner bıçağıyla iş yeri sahibini ve çalışanı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)