Kayseri'de esnaf tartışması kanlı bitti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde B.H. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışman bıçaklı kavgaya dönüşürken, B.H. bacağından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan B.H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.