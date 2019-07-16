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Kayseri'de FETÖ'den alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 16.07.2019 - 21:30..
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İç Anadolu Bölgesi'nde örgüt faaliyetlerini sürdürerek, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine para yardımı topladıkları belirlenen kişilere operasyon başlatıldı.

6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 şüpheli ise yeniden sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri'de FETÖ'den alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı

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