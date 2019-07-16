Kayseri'de FETÖ'den alınan 21 kişiden 13'ü tutuklandı

İç Anadolu Bölgesi'nde örgüt faaliyetlerini sürdürerek, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine para yardımı topladıkları belirlenen kişilere operasyon başlatıldı.
6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise yeniden sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.