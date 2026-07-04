Kayseri'de oğlunu kurtarmak için ırmağa giren baba kayboldu
Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için girdiği ırmakta kaybolan babayı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı.
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Kayseri'nin Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'nin kıyısında ailesiyle birlikte piknik yapan 11 yaşındaki Suriye uyruklu H.E., serinlemek için girdiği suda çırpınmaya başladı.
Oğlunun yardım istediğini gören baba M.E. (40) de nehre girdi.
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi yaşarken baba M.E. suda kayboldu.
ÇOCUK KURTARILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan H.E.'yi sudan çıkardı.
M.E.'nin kaybolduğu noktada dalgıç polisler, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı.
Havanın kararması nedeniyle nehirde arama çalışmalarına ara verilirken sabah erken saatlerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)