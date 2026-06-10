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Kayseri'de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA İHA
Kayseri'de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, özel halk otobüsü ile lüks otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)