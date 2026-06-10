Kayseri'de otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı
Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, özel halk otobüsü ile lüks otomobil çarpıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)