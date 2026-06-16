Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu...
Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere, polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda adreslerde arama yapılırken ele geçirilen materyallere el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)