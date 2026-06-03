Kayseri'de yangın alanına gelen alkollü sürücüye ceza kesildi

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk haldeki bir ikamette yangın çıktı.

Çıkan yangını merak eden S.Ü., 38 HV 163 plakalı otomobiliyle olay yerine hareket etti.

Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ü.’nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geldi.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Yapılan kontrollerde, S.Ü.’nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi.

MERAKTAN 65 BİN TL CEZA YEDİ

Alkollü sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘alkollü araç kullanmak’ suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.