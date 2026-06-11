Kayseri'de yine alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüye 432 bin TL ceza
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve takiple evinin önünde yakalanan, alkollü sürücüye 432 bin TL ceza yazıldı. Alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulan sürücü hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.
Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 01.00 sıralarında E.K. idaresindeki cipin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.
EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI
Ekiplerin ihtarına uymayan E.K., yapılan takiple yaklaşık 30 dakika sonra Bağdat Caddesi’ndeki evinin önünde yakalandı.
2.05 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde E.K.’nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.
432 BİN TL PARA CEZASI YAZILDI
E.K.’nın ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücüye çeşitli maddelerden 432 bin TL para cezası yazılarak, aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi.
ADLİ İŞLEM BAŞALTILDI
Ayrıca E.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.