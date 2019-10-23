Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levyeyle sadırdı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Halide Edip Adıvar Caddesi ile İnönü Caddesi kesişiminde bulunan Üçyol Kavşağı’nda Gül Ö. (41) idaresindeki 35 KH 3132 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak dönüş yaptığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücünün idaresindeki 35 GD 3613 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KORKU DOLU KAZA

Kazada otomobil sürücüsü Gül Ö., hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan 40 yaşındaki arkadaşı Eda S., kazadan yara almadı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların karıştığı kaza sonrası kimliği belirlenemeyen 35 GD 3613 plakalı otomobilin kadın sürücüsünün aracından inerek otomobiline levye ile saldırdığı iddiasında bulunan Gül Ö., olay anında çok korktuklarını ifade etti.

LEVYE İLE SALDIRDI

Gül Ö., "Kavşaktan dönerken saniyelik bir şekilde kırmızıda geçmişim. Karşı taraftan gelen araç, otomobilimin sağ tarafından vurdu. Sonra diğer sürücü levye ile birlikte aracından inerek, bana küfürler savurup aracımın camını patlattı. Camın içinden sarkarak levye ile üzerime saldırdı. Arkadaşım kafamı korumuş olmasaydı, şu an beynim patlamış olabilirdi. Hala olayın şokundayım.” dedi.

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CAMI PATLATANA KADAR VURDU

Otomobil içerisindeki Eda S. ise "Seyir halinde kavşaktan dönerken, bir kaza yaşandı. Diğer otomobildeki sürücü aracından levye ile çıkararak, üzerimize saldırdı. Şoför tarafındaki cama patlatana kadar levye ile vurdu. Sanırım canımıza kastetmek istedi. Bu durumdan dolayı mağduruz." diye konuştu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kazanın şokunu atlatamayan ve yaşadığı korku dolu anlar sonucu baygınlık geçiren Gül Ö.'ye ilk müdahale olay yerindeki yakınları ve trafik polislerince yapıldı. İhbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gül Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN KADIN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinden hızla uzaklaşan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.