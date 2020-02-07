Kazada hayatını kaybeden Alev Gençoğlu toprağa verildi

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra, duramayarak pistten çıkmış ve 3 vatandaşımız kazada hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızdan 60 yaşındaki Alev Gençoğlu, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

AİLESİ VE YAKINLARI KATILDI

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİLETİ ERKENE ALDIRDI, KOLTUK NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Alev Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi.

Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu.

Yakını Salih Özgür de, "Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.