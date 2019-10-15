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Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

Ordu'da beşinci kattan bir arabanın kaputuna düşen kedinin, dört ayak ayak üstüne geldiği anlar kameraya yansıdı.

İHA | 15.10.2019 - 09:53..
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Yeni Mahalle'de bir apartmanda sahibiyle yaşayan kedi, 5 katlı binanın çatısından aşağıya düştü.

DÖRT AYAĞININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Yücel Erduman isimli şahsa ait aracın kaputuna 4 ayak üstünde inen kedi, akıllara halk arasında oldukça sık kullanılan ‘kedi gibi dört ayağının üstüne düştün’ deyimini getirdi.

Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Eşine az rastlanan olayda Yücel Erduman, iş yerine ait depodan eşyaların yıkıldığını zannetse de güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı.

"KİMSE İNANMAZ"

Oldukça şaşıran ve daha önce böyle bir şey görmediğini ifade eden Erduman, aracının kaputunda oluşan hasar için "Satmak istediğim zaman kedi düştüğünü söylesem kimse inanmaz." dedi.

Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar VİDEO

HAYVAN SAĞLIKLI

Yeni Mahalle'de hırdavat üzerine iş yeri bulunan Yücel Erduman, şiddetli ses sonrası depodan malzeme yıkıldığını düşündüğünü, güvenlik kamerasını inceleyince gerçeği anladığını belirterek, “İş yerimde oturduğum esnada dışarıda ciddi bir ses çıktı. Depodan malzemelerin yıkıldığını düşündüm. Baktığımda depoda yıkılan malzeme olmadığını anladım. Geri dönerken arabanın üzerinde tüy ve ezikler fark ettim. Güvenlik kamerasından baktığımda evin üzerinden kedi yere atlıyor, arabaya çarpıp yere düşüyor. Allah’tan hayvana bir şey olmadı. Araçta hafif bir ezik var ama hayvan sağlıklı.” dedi.

Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

"KEDİYİ İLK DEFA DUYDUM"

Belirli bir zaman geçtikten sonra beşinci kattan düşen kedinin iş yerine gelerek kendisine yakınlık gösterdiğini ifade eden Erduman, “Bir süre sonra yanımıza geldi ve bacağıma sürtündü. Sanki geldi hayvan bizden özür diledi. İnşaat malzemesi düşebilir, eşya düşebilir ama kedinin düşeceği hiç aklıma gelmedi, böyle bir şey de hiç görmedim. Kedilerin dört ayağının üzerinde düşer deyimi gerçekmiş. Kedi beşinci kattan aşağı direk dört ayağının üstünde kaputa vuruyor ve yere düşüyor. Demek ki boş laf değilmiş, demek ki atalarımızın gördüğü ve bildiği varmış.” şeklinde konuştu.

Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

Kedinin 5. kattan dört ayak üstüne düştüğü anlar

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