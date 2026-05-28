Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilerle bayramlaştı

Partilerin bayramlaşma programları karşılıklı ziyaretlerle devam ediyor.

Bu kapsamda CHP heyetleri de AK Parti ve MHP başta olmak üzere birçok siyasi parti heyetleriyle bir araya geldi.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine tedbiren iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu dün konutunun önünde basın mensuplarıyla bir araya gelmişti.

Burada basın mensuplarıyla bayramlaşan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kurultaya gidilip gidilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kurultaysız parti mi olur?" yanıtını vermişti.

PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Kılıçdaroğlu bayramın ikinci gününde de partililerle bir araya geldi.

Konutunun önünde partililerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, ziyaretçilerle burada bir süre sohbet etti.

KILIÇDAROĞLU'NA, GÜRSEL TEKİN DE EŞLİK ETTİ

Ziyaretçiler arasında Gürsel Tekin de bulundu.

Tekin, etkinlik sırasında Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.