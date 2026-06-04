Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de görüşmelere başladı: Belediye başkanlarını kabul etti

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararı ile iptali üzerine CHP Genel Başkanlığı makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de görüşmelerine başladı.

Kılıçdaroğlu, bugün Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Ümit Uysal, geçen yıl CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla parti üyelerinin katılımıyla yaptığı seçim öncesinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olma yönünde sinyal vermişti.

Uysal, yaptığı açıklamada, "öngörülen sayıda arkadaşım beni aday olarak görmek istediği takdirde, parti bütünlüğü ve parti ahlakı çerçevesinde demokratik hakkımı kullanırım, aday olurum" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL BAŞKANLIĞA DA TALİP OLDU

Uysal, aynı zamanda mutlak butlan kararı verilen CHP 38. Olağan Kurultayı sonrasında yapılan ve mutlak butlan kararıyla iptal edilen kongrelerden olan 6 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen kongre öncesinde de Özgür Özel'e karşı genel başkan adaylığını açıklamıştı.

Kurultay öncesinde Uysal, genel başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

3 VEKİLLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün de CHP'li milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç ile Genel Merkez'de bir araya görüştü.

3 milletvekili ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme 1 saat sürdü.