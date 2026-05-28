Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yazı: Grup toplantı tarihi belirlenmedi

CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması üzerine Kurultay'da seçilen Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırılarak Kemal Kılıçdaroğlu ve onun genel başkanlığında parti yönetimi yeniden göreve getirildi.

Özgür Özel, mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP milletvekilleri tarafından CHP TBMM Grubu Başkanlığı'na seçildi.

Kılıçdaroğlu yönetimi ise Özel'in CHP'nin TBMM Grubu Başkanlığı'nın geçerli olmadığı iddiasıyla TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Kılıçdaroğlu tarafına göre Özgür Özel CHP TBMM Grup Başkanı ünvanını kullanamaz.

İKİ BAŞLILIK SÜRÜYOR

CHP'de iki başlılık tartışmaları devam ediyor.

Özgür Özel ve destekçileri bir an önce yeni kurultay yapılmasını talep ediyor.

Ancak Kılıçdaroğlu da son yaptığı açıklamada kurultay toplanabilmesi için mahkemenin tedbir kararıyla ilgili Yargıtay sürecinin beklenmesi gerektiğine işaret etti.

"GRUP TOPLANTI TARİHİ BELİRLENMEDİ"

Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine grup toplantısı yapılmasıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

Milletvekillerine gönderilen yazı şöyle:

"TBMM CHP Grup Genel Kurulunun hangi tarihte yapılacağı konusunda Grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

O nedenle bilmenizi isterim ki TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır.

Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."