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Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu, Instagram'daki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla büyük tepki topladı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 12:46..
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Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

AK Parti'den 27'inci dönem Sakarya milletvekili olarak seçilen eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile tepkileri çekti.

"EMİRERLERİM"

Sofuoğlu, TBMM'deki makam odasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta; ayaklarını masaya uzatmış bir vaziyette, karşısında ise iki danışmanının hazır vaziyette beklediği görülüyor.

Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

Makam odasında, ayaklarını masaya atmış, karşısındaki danışmanlarının fotoğrafını çekip, fotoğrafın üzerine de "Emirerlerim" notunu yazıp paylaşan Sofuoğlu'na, sosyal medyadan büyük tepki çekti.

GÖNDERİYİ SİLDİ

Gönderi, İnstagram hesabının hikayeler kısmında yayınlanırken, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra fotoğraf yayından kaldırıldı. Sofuoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, tepkiler devam ediyor.

Kenan Sofuoğlu, daha önce de milletvekili kartvizitinin İngilizce kısmında unvan olarak "Senatör" yazdırmasıyla gündeme gelmişti.

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